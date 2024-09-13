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ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Temmuz’da aylık %0,3 arttı

Cuma, 13 Eylül 2024 12:00:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %0,3 ve yıllık %17 artışla 156.643 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 134,7 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 131,6 milyon $’a kıyasla 135,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 75.831 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 87.199 mt’a kıyasla 77.963 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 37.849 mt ile Japonya, 11.209 mt ile Hollanda, 9.375 mt ile Güney Kore ve 4.863 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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