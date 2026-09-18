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ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026 Temmuz ayında aylık %19,8 düştü

Cuma, 18 Eylül 2026 09:23:35 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre bu yıl Temmuz ayında ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı aylık %19,8 ve yıllık %14,9 düşüşle 83.649 mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında sıcak rulo sac ithalatı Haziran ayındaki 65,2 milyon $ ve geçen yılın aynı ayındaki 66,3 milyon $ seviyesine kıyasla Temmuz 2026'da 56,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında ABD'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 49.096 mt ile Güney Kore olurken, söz konusu miktar Haziran ayında 8.011 mt ve Temmuz 2025'te 36.587 mt seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ayında diğer başlıca sıcak rulo sac tedarikçileri 10.550 mt ile Kanada, 6.106 mt ile Meksika, 5.240 mt ile Türkiye, 4.310 mt ile Hollanda ve 3.769 mt ile Japonya oldu.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 6 mm
Genişlik 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,3 - 20 mm
Genişlik 1.000 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi TERRATEK METAL
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Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 25 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör

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