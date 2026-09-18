ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026 Temmuz ayında aylık %19,8 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre bu yıl Temmuz ayında ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı aylık %19,8 ve yıllık %14,9 düşüşle 83.649 mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında sıcak rulo sac ithalatı Haziran ayındaki 65,2 milyon $ ve geçen yılın aynı ayındaki 66,3 milyon $ seviyesine kıyasla Temmuz 2026'da 56,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında ABD'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 49.096 mt ile Güney Kore olurken, söz konusu miktar Haziran ayında 8.011 mt ve Temmuz 2025'te 36.587 mt seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ayında diğer başlıca sıcak rulo sac tedarikçileri 10.550 mt ile Kanada, 6.106 mt ile Meksika, 5.240 mt ile Türkiye, 4.310 mt ile Hollanda ve 3.769 mt ile Japonya oldu.