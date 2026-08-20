ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Haziran ayında %28,1 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %28,1 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %23,9 artışla 104.362 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 52,3 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 56,8 milyon $'a kıyasla 65,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 9.521 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 3.863 mt'a kıyasla 24.549 mt ile Vietnam oldu. Vietnam'ı 23.177 mt ile Japonya, 14.878 mt ile Cezayir, 9.674 mt ile Brezilya, 8.833 mt ile Kanada ve 8.011 mt ile Güney Kore takip etti.