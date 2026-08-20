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ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Haziran ayında %28,1 arttı

Perşembe, 20 Ağustos 2026 10:40:32 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %28,1 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %23,9 artışla 104.362 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 52,3 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 56,8 milyon $'a kıyasla 65,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 9.521 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 3.863 mt'a kıyasla 24.549 mt ile Vietnam oldu. Vietnam'ı 23.177 mt ile Japonya, 14.878 mt ile Cezayir, 9.674 mt ile Brezilya, 8.833 mt ile Kanada ve 8.011 mt ile Güney Kore takip etti.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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