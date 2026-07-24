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ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %128,7 yükseldi

Cuma, 24 Temmuz 2026 10:34:47 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %128,7 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %37,2 düşüşle 81.449 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 27,2 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 91,7 milyon $'a kıyasla 52,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 4.114 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 32.369 mt'a kıyasla 37.910 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 9.521 mt ile Vietnam, 9.241 mt ile Kanada, 7.528 mt ile Meksika, 7.010 mt ile Brezilya, 5.236 mt ile Hollanda, 2.418 mt ile Japonya ve 1.492 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,1 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
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Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
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Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
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