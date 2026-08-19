ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %30,2 ve Haziran 2025'e kıyasla %17,3 artışla 61.372 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ihracatın değeri ise Mayıs ayındaki 53,9 milyon $ ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 57,8 milyon $ seviyelerine kıyasla Haziran ayında 71,7 milyon $ oldu.
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ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında %30,2 arttı
ABD, Haziran ayında Meksika'ya Mayıs ayındaki 32.648 mt ve Haziran 2025'teki 37.938 mt seviyelerine kıyasla 45.133 mt ile en yüksek miktarda sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdi. Meksika'yı 15.841 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.
Berk ArslanEditör
Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.
Pazaryeri Teklifleri
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık: 1,3 - 20 mm
Genişlik: 1.000 - 2.000 mm
Rulo: R
TERRATEK METAL
Kalınlık: 1,3 - 20 mm
Genişlik: 1.000 - 2.000 mm
Rulo: R
TERRATEK METAL
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık: 2 - 25 mm
Genişlik: 1.000 - 1.500 mm
Rulo: R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Kalınlık: 2 - 25 mm
Genişlik: 1.000 - 1.500 mm
Rulo: R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.