ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında %30,2 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %30,2 ve Haziran 2025'e kıyasla %17,3 artışla 61.372 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ihracatın değeri ise Mayıs ayındaki 53,9 milyon $ ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 57,8 milyon $ seviyelerine kıyasla Haziran ayında 71,7 milyon $ oldu.

ABD , Haziran ayında Meksika'ya Mayıs ayındaki 32.648 mt ve Haziran 2025'teki 37.938 mt seviyelerine kıyasla 45.133 mt ile en yüksek miktarda sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdi. Meksika'yı 15.841 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD 'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.