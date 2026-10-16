ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %0,5 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %0,5 artış ve Ağustos 2025'e kıyasla %11 düşüşle 45.869 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ihracatın değeri ise Temmuz ayındaki 54,6 milyon $ ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 57,3 milyon $ seviyelerine kıyasla Ağustos ayında 54,7 milyon $ oldu.

ABD, Ağustos ayında Meksika'ya Temmuz ayındaki 33.331 mt ve Ağustos 2025'teki 35.955 mt seviyelerine kıyasla 31.765 mt ile en yüksek miktarda sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdi. Meksika'yı 13.628 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.