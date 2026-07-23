ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %7,8 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mayıs ayında ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı Nisan ayına kıyasla %7,8 ve 2025'in Mayıs ayına kıyasla %13,1 düşüşle 47.122 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 58,5 milyon $'a ve 2025'in Mayıs ayında kaydedilen 60,6 milyon $'a kıyasla 53,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 37.219 mt'a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 39.205 mt'a kıyasla 32.648 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 14.254 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.