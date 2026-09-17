ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %25,6 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla %25,6 ve Temmuz 2025'e kıyasla %21,2 düşüşle 45.640 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ihracatın değeri ise Haziran ayındaki 71,7 milyon $ ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 65,1 milyon $ seviyelerine kıyasla Temmuz ayında 54,6 milyon $ oldu.

ABD, Temmuz ayında Meksika'ya Haziran ayındaki 45.133 mt ve Temmuz 2025'teki 43.885 mt seviyelerine kıyasla 33.331 mt ile en yüksek miktarda sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdi. Meksika'yı 12.106 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.