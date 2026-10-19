ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %63,8 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %63,8 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %82,8 artışla 137.058 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 56,6 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 50,8 milyon $'a kıyasla 92,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 49.096 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 9.420 mt'a kıyasla 41.310 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 25.022 mt ile Japonya, 20.920 mt ile Vietnam, 17.328 mt ile Kanada, 7.773 mt ile Brezilya ve 6.149 mt ile Türkiye takip etti.