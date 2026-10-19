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ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %63,8 yükseldi

Pazartesi, 19 Ekim 2026 10:14:32 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %63,8 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %82,8 artışla 137.058 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 56,6 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 50,8 milyon $'a kıyasla 92,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 49.096 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 9.420 mt'a kıyasla 41.310 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 25.022 mt ile Japonya, 20.920 mt ile Vietnam, 17.328 mt ile Kanada, 7.773 mt ile Brezilya ve 6.149 mt ile Türkiye takip etti.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 6 mm
Genişlik 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,3 - 20 mm
Genişlik 1.000 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi TERRATEK METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 25 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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