ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %26 düştü

Çarşamba, 03 Nisan 2024 09:25:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %26 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %27,8 artışla 135.490 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 159,4 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 88,6 milyon $’a kıyasla 120,8 milyon $'da yer aldı.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 95.979 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 76.588 mt’a kıyasla 51.917 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 22.934 mt ile Güney Kore, 22.004 mt ile Japonya, 11.584 mt ile Türkiye ve 11.126 mt ile Meksika takip etti.