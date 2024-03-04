ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak ayında %0,2 arttı

Pazartesi, 04 Mart 2024 09:17:13 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %33,7 artışla 183.110 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 145,2 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 108,9 milyon $’a kıyasla 145,2 milyon $'da yer aldı.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 95.625 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 83.591 mt’a kıyasla 95.979 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 24.297 mt ile Japonya, 22.238 mt ile Güney Kore, 18.015 mt ile Meksika ve 8.527 mt ile Brezilya takip etti.