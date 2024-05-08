ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Mart’ta aylık %40 arttı

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 11:55:50 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %40 ve yıllık %26,7 artışla 189.900 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 120,9 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 124,9 milyon $’a kıyasla 166,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 22.934 mt’a kıyasla 75.401 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 73.438 mt ile Kanada, 13.158 mt ile Brezilya, 8.641 mt ile Meksika ve 5.221 mt ile Hollanda takip etti.