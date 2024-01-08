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ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Kasım ayında %8,6 düştü

Pazartesi, 08 Ocak 2024 09:14:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %8,6 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %13 düşüşle 132.200 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 117,4 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 128 milyon $’a kıyasla 106,1 milyon $'da yer aldı.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 66.399 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 93.704 mt’a kıyasla 76.107 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.393 mt ile Japonya, 11.999 mt ile Hollanda, 8.593 mt ile Meksika ve 4.907 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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