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ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Haziran’da aylık %7,2 arttı

Cuma, 23 Ağustos 2024 10:16:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Haziran ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %7,2 artış ve yıllık %30,6 düşüşle 156.141 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 133,7 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 218,7 milyon $’a kıyasla 134,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 79.675 mt’a kıyasla 100.246 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 25.971 mt ile Japonya, 20.977 mt ile Güney Kore, 11.538 mt ile Brezilya ve 8.244 mt ile Hollanda takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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