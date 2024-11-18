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ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Eylül’de aylık %2,7 düştü

Pazartesi, 18 Kasım 2024 09:26:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Eylül ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %2,7 ve yıllık %49,1 düşüşle 118.662 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 97,9 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 188,4 milyon $’a kıyasla 92,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 68.407 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 81.029 mt’a kıyasla 66.549 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 38.724 mt ile Güney Kore, 4.434 mt ile Hollanda, 3.007 mt ile Meksika ve 2.498 mt ile Fransa takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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