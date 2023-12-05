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ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Ekim ayında %38 düştü

Salı, 05 Aralık 2023 09:16:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %38 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,9 düşüşle 144.451 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 188,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 132,8 milyon $’a kıyasla 117,4 milyon $'da yer aldı.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 81.029 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 93.704 mt’a kıyasla 66.398 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 20.969 mt ile Japonya, 10.217 mt ile Meksika, 8.070 mt ile Hollanda ve 7.999 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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