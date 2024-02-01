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ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Aralık ayında %38,4 artış gösterdi

Perşembe, 01 Şubat 2024 09:15:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %38,4 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %38,2 artışla 182.743 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 106,2 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 106,6 milyon $’a kıyasla 145,2 milyon $'da yer aldı.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 76.107 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 77.828 mt’a kıyasla 102.730 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 25.525 mt ile Güney Kore, 22.623 mt ile Brezilya, 17.448 mt ile Japonya ve 12.487 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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