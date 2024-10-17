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ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Ağustos’ta aylık %28,5 azaldı

Perşembe, 17 Ekim 2024 09:29:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ağustos ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %28,5 ve yıllık %28,3 düşüşle 121.833 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 135,5 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 148,3 milyon $’a kıyasla 97,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 77.964 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 80.325 mt’a kıyasla 68.407 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 22.827 mt ile Güney Kore, 11.634 mt ile Japonya, 4.334 mt ile Meksika ve 3.175 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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