 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Nisan ayında %58,5 geriledi

Perşembe, 18 Haziran 2026 12:39:21 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %58,5 ve yıllık %58,6 düşüşle 35.621 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 51,31 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 62,71 milyon $’a kıyasla 27,15 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 9.368 mt’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 39.136 mt’a kıyasla 11.473 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.158 mt ile Meksika, 5.741 mt ile Hollanda, 4.114 mt ile Güney Kore, 2.203 mt ile Yeni Zelanda, 1.220 mt ile Fransa ve 1.214 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Nisan ayında %4,7 geriledi

17 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Mart ayında %70,4 yükseldi

14 May | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Mart ayında %10,7 artış gösterdi

13 May | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Mart ayında %6 arttı

11 May | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Şubat ayında %15,8 düşüş gösterdi

20 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Şubat ayında %5,5 düşüş kaydetti

17 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Şubat ayında %0,3 düştü

15 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak ayında %41,7 arttı

19 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 artış kaydetti

17 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Aralık ayında %0,7 arttı

02 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis