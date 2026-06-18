ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Nisan ayında %58,5 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %58,5 ve yıllık %58,6 düşüşle 35.621 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 51,31 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 62,71 milyon $’a kıyasla 27,15 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 9.368 mt’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 39.136 mt’a kıyasla 11.473 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.158 mt ile Meksika, 5.741 mt ile Hollanda, 4.114 mt ile Güney Kore, 2.203 mt ile Yeni Zelanda, 1.220 mt ile Fransa ve 1.214 mt ile Almanya takip etti.