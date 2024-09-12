ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Temmuz’da aylık %15 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı, Haziran ayına kıyasla %15 artış ve 2023'ün Temmuz ayına kıyasla %10,7 düşüşle 73.720 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 66,36 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 90,43 milyon $’a kıyasla 75,44 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 38.054 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 60.646 mt’a kıyasla 49.027 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 24.333 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.