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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Şubat ayında aylık %43,4 yükseldi

Pazartesi, 15 Nisan 2024 09:21:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %43,4 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %21,6 artışla 90.126 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 69,4 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 69,6 milyon $’a kıyasla 98,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 37.336 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 55.859 mt’a kıyasla 65.089 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 27.446 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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