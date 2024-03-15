ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak ayında %3,4 düştü

Cuma, 15 Mart 2024 09:28:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %3,4 ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %0,7 düşüşle 64.833 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 67,7 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 60,5 milyon $’a kıyasla 69,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 49.946 mt’a ve 2023’ünv aynı ayında kaydedilen 46.946 mt’a kıyasla 37.336 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 27.359 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.