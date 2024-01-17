ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Kasım ayında %9,3 azaldı

Çarşamba, 17 Ocak 2024 09:23:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %9,3 düşüş ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %19 artışla 58.531 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 65,6 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 48,1 milyon $’a kıyasla 58,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 42.090 mt’a ve 2022’nin aynı ayında kaydedilen 30.703 mt’a kıyasla 41.479 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 16.963 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.