ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Haziran ayında aylık %7,5 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %7,5 ve 2023'ün Haziran ayına kıyasla %33,4 düşüşle 64.077 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 71,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 105,1 milyon $’a kıyasla 66,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 41.549 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 74.807 mt’a kıyasla 38.054 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 25.807 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.