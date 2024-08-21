 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Haziran ayında aylık %7,5 düştü

Çarşamba, 21 Ağustos 2024 10:14:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %7,5 ve 2023'ün Haziran ayına kıyasla %33,4 düşüşle 64.077 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 71,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 105,1 milyon $’a kıyasla 66,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 41.549 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 74.807 mt’a kıyasla 38.054 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 25.807 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

BAE’li alıcılar sıcak rulo sac teklifleri düşse de alım yapmaya yanaşmıyor

21 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de ithal ve yerel sıcak rulo sac fiyatları arasındaki fark daraldı

21 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Ağustos 2024

21 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri iç piyasadaki düşüş trendinin ardından yeniden geriledi

20 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hint sıcak rulo sac üreticileri Çin'in fiyat baskısı arttığından ihracat satışlarından kaçınıyor

20 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Ağustos 2024

20 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Nucor haftalık sıcak rulo sac baz fiyatını yukarı yönlü revize etti

20 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin piyasasında sıcak rulo sac ile inşaat demiri arasındaki fiyat farkı 5$/mt’a indi

19 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Formosa yerel sıcak rulo sac fiyatlarında 30$/mt’a varan düşüş açıkladı

19 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Ağustos 2024

19 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis