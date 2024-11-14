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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Eylül’de %27,1 azaldı

Perşembe, 14 Kasım 2024 09:29:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %27,1 düşüş ve 2023'ün Ağustos ayına kıyasla %4,5 artışla 69.815 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 86,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 67,8 milyon $’a kıyasla 86,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 63.927 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 42.824 mt’a kıyasla 43.861 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 25.444 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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