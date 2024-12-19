 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Ekim’de %6,6 arttı

Perşembe, 19 Aralık 2024 10:06:28 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %6,6 ve 2023'ün Ekim ayına kıyasla %13,6 artışla 74.759 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 66,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 65,6 milyon $’a kıyasla 68,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 43.861 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 42.090 mt’a kıyasla 51.334 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 23.085 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 51. Hafta, 2024

19 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları halen aşağı yönlü, çoğu alıcı iç piyasayı tercih ediyor

19 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa sıcak rulo sac fiyatlarında ArcelorMittal’le başlayan yükselişin sürmesi beklenmiyor

19 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları hurda piyasasında toparlanma olmasıyla yatay seyretti

19 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Aralık 2024

19 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Kasım döneminde %2,7 yükseldi

19 Ara | Çelik Haberler

BAE’li alıcılar yüksek tonajlı bağlantıların ardından sıcak rulo sac alımı yapmadı

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Pakistan’da ithal sıcak rulo sac fiyatları hafifçe geriledi

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Vietnam’da sıcak rulo sac ithalatçıları Çin’de görünümün kötüleşmesiyle indirim baskısı yapıyor

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Aralık 2024

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis