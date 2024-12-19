ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Ekim’de %6,6 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %6,6 ve 2023'ün Ekim ayına kıyasla %13,6 artışla 74.759 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 66,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 65,6 milyon $’a kıyasla 68,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 43.861 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 42.090 mt’a kıyasla 51.334 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 23.085 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.