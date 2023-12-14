ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Ekim ayında %3,2 düştü

Perşembe, 14 Aralık 2023 09:16:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %3,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %17,9 artışla 64.549 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 67,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 54,4 milyon $’a kıyasla 65,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 42.825 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 41.729 mt’a kıyasla 42.090 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 22.245 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.