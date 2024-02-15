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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Aralık ayında %14,6 yükseldi

Perşembe, 15 Şubat 2024 09:12:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %14,6 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %74,8 artışla 67.097 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 58,9 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 36,9 milyon $’a kıyasla 67,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 41.479 mt’a ve 2022’nin aynı ayında kaydedilen 21.718 mt’a kıyasla 49.946 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 16.890 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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