ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Ağustos’ta aylık %15,3 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %15,3 ve 2023'ün Ağustos ayına kıyasla %30,8 düşüşle 88.714 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 75,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 89,9 milyon $’a kıyasla 86,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 49.027 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 52.047 mt’a kıyasla 63.927 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 24.395 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.