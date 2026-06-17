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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Nisan ayında %4,7 geriledi

Çarşamba, 17 Haziran 2026 09:46:15 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Mart ayına kıyasla %4,7 düşüş ve 2025'in Nisan ayına kıyasla %24 artışla 51.117 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 59,47 milyon $’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 44,14 milyon $’a kıyasla 58,54 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 38.520 mt’a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 32.862 mt’a kıyasla 37.219 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 13.621 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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