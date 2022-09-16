ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Temmuz ayında %6,9 arttı

Cuma, 16 Eylül 2022 09:08:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %6,9 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %41,8 artışla 84.907 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 112,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 66,7 milyon $’a kıyasla 117,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 35.668 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 28.531 mt’a kıyasla 30.082 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.003 mt ile Japonya, 9.819 mt ile Meksika, 6.342 mt ile Fransa ve 5.832 mt ile Brezilya takip etti.