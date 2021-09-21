ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Temmuz ayında %14,2 düştü

Salı, 21 Eylül 2021 09:06:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %14,2 düşüşle ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %55,8 artışla 61.001 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 76,1 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 34,2 milyon $’a kıyasla 67,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 29.615 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 14.812 mt’a kıyasla 28.531 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.463 mt ile Japonya, 5.141 mt ile Brezilya, 4.069 mt ile Meksika ve 2.653 mt ile Almanya takip etti.