ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Kasım ayında %11,3 arttı

Pazartesi, 22 Ocak 2024 09:16:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %11,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %5,3 artışla 79.935 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 88 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 99,4 milyon $’a kıyasla 103,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 15.171 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 17.354 mt’a kıyasla 16.461 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.978 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.