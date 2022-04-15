ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Şubat ayında %37,7 düştü

Cuma, 15 Nisan 2022 09:12:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %37,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %26,9 artışla 48.358 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 97,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 33,7 milyon $’a kıyasla 61,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 27.805 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 23.768 mt’a kıyasla 21.152 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.816 mt ile Japonya, 9.198 mt ile Meksika, 1.996 mt ile Güney Kore ve 1.320 mt ile Almanya takip etti.