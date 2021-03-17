ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ocak ayında %4,8 düştü

Çarşamba, 17 Mart 2021 10:37:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak paylaştığı verilere göre, Ocak ayında ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Aralık ayına kıyasla %4,8 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %3,1 düşüşle 54.308 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 48,9 milyon $ ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 48,8 milyon $’a kıyasla 47,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği pazar, Aralık ayında kaydedilen 24.776 mt ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 26.487 mt’a kıyasla 29.358 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.294 mt ile Japonya, 5.673 mt ile Fransa, 3.982 mt ile Meksika ve 3.619 mt ile Brezilya takip etti.