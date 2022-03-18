ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ocak ayında %21,9 arttı

Cuma, 18 Mart 2022 09:07:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %21,9 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %42,9 artışla 77.592 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 75,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 47,8 milyon $’a kıyasla 97,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 27.293 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 29.358 mt’a kıyasla 27.805 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.814 mt ile Japonya, 7.750 mt ile Meksika, 7.664 mt ile Fransa ve 4.199 mt ile Almanya takip etti.