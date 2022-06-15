ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Nisan ayında %1,8 arttı

Çarşamba, 15 Haziran 2022 09:06:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %1,8 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %9,8 artışla 67.417 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 84 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 60,7 milyon $’a kıyasla 89,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 32.991 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 29.196 mt’a kıyasla 32.552 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.982 mt ile Japonya, 4.195 mt ile Çek Cumhuriyeti, 4.106 mt ile Meksika ve 3.908 mt ile Çin takip etti.