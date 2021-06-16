ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Nisan ayında %1,4 arttı

Çarşamba, 16 Haziran 2021 09:13:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %1,4 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %38,7 artışla 61.393 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 58,7 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 41,2 milyon $’a kıyasla 60,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği pazar, Mart ayında kaydedilen 31.512 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 16.601 mt’a kıyasla 29.195 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.919 mt ile Japonya, 3.868 mt ile Meksika, 1.952 mt ile Almanya ve 1.856 mt ile Fransa takip etti.