ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Mayıs ayında %19,5 arttı

Cuma, 22 Temmuz 2022 09:04:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %19,5 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %22,7 artışla 80.564 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 89,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 66,5 milyon $’a kıyasla 116,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 35.552 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 26.805 mt’a kıyasla 40.037 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.623 mt ile Japonya, 7.842 mt ile Fransa, 6.186 mt ile Meksika ve 3.907 mt ile Güney Kore takip etti.