ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Mart ayında %59,1 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 10:21:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, Mart ayında ABD’nin sıcak çubuk ithalatı, Şubat ayına kıyasla %59,1 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %4,3 artışla 60.571 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 33,7 milyon $ ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 52,7 milyon $’a kıyasla 58,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği pazar, Şubat ayında kaydedilen 23.768 mt ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 26.201 mt’a kıyasla 31.512 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.355 mt ile Japonya, 4.813 mt ile Fransa, 4.811 mt ile Meksika ve 4.140 mt ile Almanya takip etti.