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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Mart ayında %36,9 arttı

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 09:05:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %36,9 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %9,4 artışla 66.247 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 61,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 58,7 milyon $’a kıyasla 84 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 21.152 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 31.512 mt’a kıyasla 32.991 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.426 mt ile Japonya, 11.810 mt ile Meksika, 2.958 mt ile Güney Kore ve 2.955 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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