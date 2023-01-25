ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Kasım ayında %7,6 arttı

Çarşamba, 25 Ocak 2023 09:00:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %7,6 artışla ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %10,7 düşüşle 75.934 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 95,6 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 92,9 milyon $’a kıyasla 99,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 25.261 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 35.997 mt’a kıyasla 29.687 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.962 mt ile Japonya, 11.318 mt ile Fransa, 4.616 mt ile Meksika ve 4.003 mt ile Brezilya takip etti.