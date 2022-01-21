ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Kasım ayında %28,1 arttı

Cuma, 21 Ocak 2022 09:10:20 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %28,1 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %74,7 artışla 85.067 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 79,2 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 41,6 milyon $’a kıyasla 103,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 34.315 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 27.091 mt’a kıyasla 35.997 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 16.902 mt ile Japonya, 9.297 mt ile Fransa, 7.958 mt ile Meksika ve 5.968 mt ile Güney Kore takip etti.