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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Haziran ayında %8,2 arttı

Cuma, 13 Ağustos 2021 09:07:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %8,2 ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %57,7 artışla 71.086 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 66,5 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 38,3 milyon $’a kıyasla 76,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 26.805 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 14.245 mt’a kıyasla 29.615 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.116 mt ile Japonya, 12.114 mt ile Fransa, 5.589 mt ile Meksika ve 4.685 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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