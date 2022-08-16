ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Haziran ayında %1,4 düştü

Salı, 16 Ağustos 2022 09:05:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %1,4 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %11,7 düşüşle 79.411 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 116,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 76,1 milyon $’a kıyasla 112,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 40.037 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 29.615 mt’a kıyasla 35.668 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.411 mt ile Japonya, 9.146 mt ile Meksika, 5.521 mt ile Almanya ve 4.508 mt ile Güney Kore takip etti.