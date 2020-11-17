ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Eylül ayında %4,5 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 11:04:12 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak paylaştığı verilere göre, Eylül ayında ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ağustos ayına kıyasla %4,5 artış ve önceki yılın Eylül ayına kıyasla %29,1 düşüşle 39.258 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 32,3 milyon $ ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 49,1 milyon $’a kıyasla 32,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği pazar, Ağustos ayında kaydedilen 23.359 mt ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 28.575 mt’a kıyasla 23.814 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.392 mt ile Meksika, 3.251 mt ile Japonya, 2.234 mt ile Güney Kore ve 1.916 mt ile Almanya takip etti.