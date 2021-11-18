ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Eylül ayında %3,9 arttı

Perşembe, 18 Kasım 2021 09:03:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %3,9 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %66,5 artışla 65.383 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 73,4 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 32,5 milyon $’a kıyasla 75,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 28.884 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 23.814 mt’a kıyasla 30.371 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.778 mt ile Japonya, 6.138 mt ile Meksika, 3.657 mt ile Fransa ve 2.639 mt ile Almanya takip etti.