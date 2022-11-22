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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Eylül ayında %12,3 düştü

Salı, 22 Kasım 2022 09:12:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %12,3 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %8,3 düşüşle 59.959 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 93,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 75,6 milyon $’a kıyasla 82,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 32.997 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 30.368 mt’a kıyasla 29.874 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.110 mt ile Japonya, 6.428 mt ile Meksika, 4.486 mt ile Güney Kore ve 1.472 mt ile Fransa takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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