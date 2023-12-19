ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ekim ayında %41,7 arttı

Salı, 19 Aralık 2023 09:23:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %41,7 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %1,7 artışla 71.816 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 67,8 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 95,6 milyon $’a kıyasla 88 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 27.841 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 28.005 mt’a kıyasla 30.771 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.765 mt ile Japonya, 5.529 mt ile Meksika, 4.019 mt ile Çek Cumhuriyeti ve 2.952 mt ile Çin takip etti.