﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ekim ayında %30,3 arttı

Perşembe, 17 Aralık 2020 10:08:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığının İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak paylaştığı verilere göre, Ekim ayında ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Eylül ayına kıyasla %30,3 artış fakat önceki yılın Ekim ayına kıyasla %5,8 düşüşle 51.163 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 32,5 milyon $ ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 50,9 milyon $’a kıyasla 44,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği pazar, Eylül ayında kaydedilen 23.814 mt ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 26.869 mt’a kıyasla 24.929 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.002 mt ile Japonya, 5.711 mt ile Meksika, 2.529 mt ile Fransa ve 2.406 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  uzun ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17  Ara

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayında %6,5 arttı
16  Ara

ABD’nin filmaşin ithalatı Ekim ayında %38,9 arttı
15  Ara

ABD’nin çekme tel ithalatı Ekim ayında %17,3 arttı
02  Ara

ABD’nin çekme tel ihracatı Eylül ayında %32,9 arttı
24  Kas

ABD’nin ticari profil ithalatı Eylül ayında %22,9 arttı